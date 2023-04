Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Seit 1992 nimmt der GSV Ellas Ludwigshafen am Spielbetrieb teil. Ein kleiner Verein, der sich immer in der Fußball-B- oder C-Klasse tummelte – bis auf eine kurze Hochphase. Ab 2001 spielte der griechisch-geprägte Klub drei Jahre lang in der A-Klasse. Georg Kopanos war damals als Spieler, Organisator, Denker und Lenker der entscheidende Mann. Doch das ist lange her. Inzwischen plagen den GSV, der in der Nordstaffel der B-Klasse Rhein-Pfalz Süd den dritten Platz belegt, wieder die altbekannten Probleme.

Wie ein roter Faden zieht sich eine geradezu unglaubliche Fluktuation auf entscheidenden Positionen wie etwa Vorsitzender, Spielleiter oder Trainer durch die vergangenen rund 15 Jahre. „Uns