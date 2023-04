Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Irgendwo in Lu sind wir jede Woche auf der Suche nach interessanten Gesprächspartnern. Am Montag haben wir in der Wredestraße Elisabeth Kelch getroffen. Die 68-jährige Rentnerin hat am Ludwigshafener Klinikum gearbeitet und lebt gerne in der Innenstadt.

Hier am Berliner Platz ist es gerade wieder sehr laut. Lebt es sich da ruhig?

Ja, hier ist es schon laut, aber ich selbst wohne in der Nähe der Philharmonie und auch höher.