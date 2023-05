Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Seit 23 Jahren gibt es in Friesenheim ein Sanierungsgebiet. In dieser Zeit hat sich viel getan im Stadtteil: Altbauten wurden modernisiert, Baulücken geschlossen. Zum Jahresende wird das Gebiet aufgehoben. Einige Immobilieneigentümer erhalten in den nächsten Tagen Post – und werden spätestens in ein paar Jahren zur Kasse gebeten.

In die Jahre gekommene Häuser mit schlechter Bausubstanz, einfach verglasten Fenstern und alter Heizung; Anbauten, die nicht mehr genutzt werden; ungünstig geschnittene Grundstücke;