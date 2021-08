Wenn die Korken knallen

Nach drei äußerst anstrengenden Turniertagen hatten Veranstalter und Sportler allen Grund, mit Zufriedenheit und Stolz auf das Geleistete zurückzublicken. Das regnerische Wetter verlangte allen, die in irgendeiner Form beim DTB-offenen Ranglistenturnier des Park TC Ludwigshafen beteiligt waren, alles ab. Spiele mussten verschoben und nachgeholt werden, die Finalbegegnungen fanden bei nervendem Nieselregen statt. Da lehnt man sich am Ende so eines Kraftakts gerne mal zurück und genießt zur Entspannung einen edlen Tropfen. Als es zur Siegerehrung ging, standen auf dem Gabentisch zusätzlich zu Handtuch, Urkunde und Umschlägen mit dem Preisgeld auch vier Sektflaschen. Bei der Siegerehrung wurden diese auch alle verteilt. Alle? „Und wo ist mein Sekt?“, fragte Christian Hirschmüller fast flehentlich. Großes Gelächter, denn angesichts der Fülle der Ehrenpreise hatte Park-TC-Vorsitzende Elke Faulmüller schlicht nicht mehr daran gedacht, dem Gewinner des Herrenturniers den Siegersekt in die Hand zu drücken, was sie dann aber prompt nachholte. So dürften im Hause Hirschmüller am Sonntagabend doch noch die Sektkorken geknallt haben.

Auszeichnung und Bürde

Im Fußball haben der Kapitän einer Mannschaft und die Spielführerbinde eine im wahrsten Sinne des Wortes enge Beziehung. Dies wird durch die Optik unterstrichen. Die Binde ziert – meistens zumindest – den linken Oberarm. Viele Spielführer streifen sie vor den Partien mit Stolz über. Das kleine Stückchen Stoff symbolisiert die Ausnahmestellung des Kapitäns. Meist ist dieser ein schon etwas älterer Spieler, der lange im Verein ist, oft auch Leistungsträger, auf jeden Fall aber Stammspieler. Beim Verbandsligisten ASV Fußgönheim hat in dieser Saison Nauwid Amiri das Amt des Spielführers von Marc Barisic übernommen. Und so trug der 30-jährige Kapitän auch am Sonntag im Spiel des ASV gegen den TSV Gau-Odernheim eine gut erkennbare gelbe Binde am Arm. Nach einer knappen Stunde wurde Amiri ausgewechselt und sein Stellvertreter Gianluca Mamone (25), einer der Dienstältesten bei den Fußgönheimern, übernahm die Kapitänsbinde. Aber nur für rund 20 Minuten, dann musste auch er auf die Bank. Der dritte Spielführer in dieser Partie war Routinier Gökhan Dogan. Kurz vor dem Abpfiff sah der 33-jährige Innenverteidiger die Rote Karte. Kapitän Nummer vier gab es allerdings nicht. Dogan verließ den Platz aufgebracht, haderte mit der Entscheidung des Schiedsrichters, vielleicht auch mit sich selbst und trug die Binde in der Hand. An der Seitenlinie angekommen warf er sie zornig auf den Boden. Manchmal ist die Verbindung zwischen der Spielführerbinde und ihrem Träger eben doch nicht so eng.