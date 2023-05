Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Kein Trainer hat so viele Spiele in der Dritten Fußballliga gecoacht wie Pavel Dotchev. Das Wort des Bulgaren hat also Gewicht, man kann seiner Einschätzung vertrauen. Montagabend sagte Dotchev. „Wir hatten Glück, das es zur Pause nur 0:2 stand, das war ein Klassenunterschied.“ Diese ehrliche Selbsteinschätzung des Trainers von Viktoria Köln beweist die Qualität der Vorstellung des SV Waldhof Mannheim zum Saisonauftakt.

Keine Frage, während des 2:2-Remis der Mannheimer gegen die Kölner, wurden auch einige Defizite der Waldhöfer offenbar, doch die waren erklärbar. Schließlich