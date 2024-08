Acht Jahre lang hat der evangelische Pfarrer Frank Maertin am Ende seiner beruflichen Laufbahn als Klinikseelsorger im Krankenhaus „Zum Guten Hirten“ in Oggersheim gearbeitet. Nun geht er mit fast 66 Jahren in den Ruhestand. Seine Aufgabe hat Maertin stets als Dienst an den Menschen verstanden.

Ein verständnisvoller Ansprechpartner war Frank Maertin nicht nur für die Patienten, sondern auch für deren Angehörige und das Krankenhauspersonal. Dabei trägt der Pfarrer selbst