Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Irgendwo in Lu sind wir jede Woche auf der Suche nach interessanten Gesprächspartnern. Am Montag haben wir in Maudach Gerhard Hoffmann getroffen. Der 78-Jährige lebt seit 54 Jahren im Ort und fühlt sich wohl.

Wir sind heute auf der Suche nach Maudachern, die die Kerwe vermissen. Können Sie uns dabei weiterhelfen?

Ich bin doch gar kein echter Maudacher. Ich lebe hier erst seit 54 Jahren.