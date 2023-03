Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Im Moment belegt der Ludwigshafener SC in der Fußball-Bezirksliga, Gruppe Nord, den sechsten Platz, der die Abstiegsrunde verheißt. Die Liga ist aber eng und so kann der LSC mit einem Sieg gegen RW Seebach (Sonntag, 15 Uhr) in die obere Tabellenhälfte zurückkehren.

Einer, der den Unterschied ausmachen kann, ist Dominik Schmitt. Der von der SG Maudach gekommene Mittelfeldspieler kam im ersten Spiel von der Bank und stand danach fünf Mal in Folge in der