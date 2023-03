Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der bundesweit bekannte Kieferorthopäde Henning Madsen gibt seine Praxis in Ludwigshafen auf und setzt seine Arbeit künftig in Mannheim fort. Seine Ludwigshafener Praxis in der Ludwigstraße wird seit 1. Juli von seiner bisherigen Mitarbeiterin Jessica Körner weitergeführt. Im RHEINPFALZ-Gespräch hat der 58-jährige Mediziner klargemacht, welche Gründe ihn zu einem räumlichen Wechsel auf die andere Rheinseite bewogen haben und was für eine Rolle die Corona-Pandemie dabei gespielt hat.

In einem Brief an seine Patienten hat Madsen vor Kurzem seine Umzugsabsichten und die geplante Praxis-Übergabe mitgeteilt. Patienten, die bisher bei ihm selbst in Behandlung