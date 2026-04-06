Irgendwo in Lu sind wir jede Woche auf der Suche nach Gesprächspartnern. Am Wildpark Rheingönheim haben wir Hermann (39) und Elisabeth Stork (32) aus Frankenthal getroffen.

Sie haben das schöne Wetter für einen Ausflug ausgenutzt?

Hermann Stork: Ja. So etwas wie den Wildpark gibt es bei uns in Frankenthal schließlich nicht.

Elisabeth Stork: Da gibt es nur das kleine Tiergehege beim Strandbad.

Bis zu einem gewissen Alter genügt es Kindern doch auch, ein paar Schafe und Ziegen zu streicheln.

Hermann Stork: Ja, aber hier ist es größer und schöner und es gibt einfach mehr Tiere.

Haben Sie auch den Tiernachwuchs gesehen?

Hermann Stork: Bei Schafen und Ziegen haben wir welche gesehen. Sonst nicht. Die im Luchsgehege sind wohl auch schon ein bisschen älter.

Sind Sie auch bei der Ostereiersuche noch mal hier im Wildpark?

Hermann Stork: Nein. Ich glaube, da ist für uns zu viel los.

Wie verbringen Sie Ostern?

Hermann Stork: Insgesamt wohl recht traditionell.

Elisabeth Stork: Sonntag machen die Kinder Eiersuchen und dann natürlich auch Eiertitschen.

Hermann Stork: Und am Montag sind wir bei meinen Eltern. Also alles wirklich sehr traditionell.

Haben Sie in der Familie besondere Osterbräuche?

Elisabeth Stork: Ich stamme aus Thüringen und bei uns müssen am Gründonnerstag süße Brezeln gegessen werden, weil einem sonst Eselsohren wachsen.

Hermann Stork: Aber sonst haben wir nichts Spezielles.

Was führt Sie sonst nach Ludwigshafen?

Hermann Stork: Eigentlich nur die Freizeit. Neulich waren wir auf der Parkinsel, weil unser Ältester dort am Rhein auf die Schiffe gucken konnte. Er liebt Schiffe! Da braucht er sonst nichts anderes mehr.

Elisabeth Stork: Diesen Zugang zum Rhein haben wir in Frankenthal leider nicht. Da ist zu viel dazwischen und am Ende steht man auch noch vor einem Damm.

Ludwigshafen ist in der Regel eher als Arbeitsplatz bekannt und nicht so sehr für seinen Erholungswert.

Hermann Stork: Stimmt schon. Aber mein Arbeitsplatz liegt eher in der anderen Richtung. Ich arbeite bei Borg Warner in Kirchheimbolanden in der Entwicklung.

Sind Turbolader denn noch nicht zu Ende entwickelt?

Hemann Stork: Nein. Es geht immer wieder um Spezifizierungen nach den Kundenansprüchen. Außerdem ist Elektrifizierung auch bei uns ein großes Thema.

Haben Sie auch den neuen Formel-Eins-Antrieb mitentwickelt?

Hermann Stork: Nein, das macht leider ein anderer Anbieter. Aber das wäre natürlich eine spannende Aufgabe. Wir haben in der Entwicklung zum Beispiel schon mal mit Porsche ein paar Tage auf einer Rennstrecke verbracht. Das war schon ziemlich interessant. Vielleicht schlage ich im Geschäft das mit der Formel Eins ja mal vor.