Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Irgendwo in Lu sind wir jede Woche auf der Suche nach interessanten Gesprächspartnern. Am Montag haben wir in Mundenheim Jochen Höckh getroffen. Der 52-Jährige hat nicht nur einen ungewöhnlichen Nachnamen, sondern auch eine geheime Identität.

Sie stammen aus Mundenheim?

Ich bin hier groß geworden und immer wieder zurückgekehrt. Und weil Mundenheim seit 1899 zu Ludwigshafen gehört, bin ich auch Ludwigshafener.