Irgendwo in Lu sind wir jede Woche auf der Suche nach interessanten Gesprächspartnern. Am Montag haben wir an der Schneckennudelbrücke Norbert (70) und Barbara (67) Kramer getroffen. Die beiden Rentner stammen aus Weinheim und waren in Ludwigshafen auf Erkundungstour.

Was zieht einen denn aus Weinheim nach Ludwigshafen?

Norbert: Wir wollten uns mal die Landschaft anschauen.

Barbara: Wir waren schon häufiger auf der Reißinsel und im Waldpark