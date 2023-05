Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Verband für Lehrer an Berufsbildenden Schulen, Ortsverband Ludwigshafen (VLBS), schlägt Alarm. Das Land Rheinland-Pfalz vergesse in der Corona-Pandemie seine Berufsbildenden Schulen (BBS), kritisiert Johannes Fuchs. Der Berufsschullehrer unterrichtet an der BBS Technik 1 und engagiert sich im Berufsverband.

Herr Fuchs, am 15. März hat der Wechselunterricht an den Berufsbildenden Schulen in Ludwigshafen wieder begonnen. Läuft denn alles rund?

Die Vorstellung vom Wechselunterricht an