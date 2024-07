Julien Ferrat passt in keine Schubladen. Der einzige Mannheimer Einzelstadtrat will politisch unabhängig bleiben. Dass er sich auch privat frei fühlen will, zeigt sein größtes Hobby.

Er ist der Exot im neuen Gemeinderat. Nicht weil er eine französische Mutter hat, sondern weil er der einzige Einzelkämpfer im Mannheimer Gemeinderat ist. Julien Ferrat passt zu keiner