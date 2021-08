Am 8. August ist der Gedenktag des heiligen Dominikus. Vor genau 800 Jahren ist dieser bedeutende Ordensgründer in Bologna gestorben. Geboren wurde er um 1170 in Zentralspanien. Als junger Priester begibt er sich auf Reisen. Dabei lernt er die geistliche Not der Menschen kennen. Der Prunk der Kirche schreckt viele ab, die nach Orientierung suchen. Diese Erfahrung veranlasst Dominikus, sich ganz bewusst in Armut der Predigt zu widmen. Einmal verkauft er seine Bücher, um den Opfern einer Hungersnot zu helfen. Ein Zeitgenosse fasst seine Seelsorge so zusammen: „Da er alle liebte, liebten alle ihn. Er hatte es sich zum Gesetz gemacht, sich mit den Glücklichen zu freuen und zu weinen mit jenen, die weinten.“

Mit dieser Einstellung kann Dominikus die Menschen begeistern. Er sammelt Gefährten um sich. Sehr schnell breitet sich der neue Bettelorden aus. Nach seinem Tod führen Frauen und Männer sein Werk fort. Auch unsere Pfarrpatronin, die heilige Katharina von Siena folgt gut ein Jahrhundert später seinem Beispiel. Bis heute liegt der Schwerpunkt des Dominikanerordens darin, den Glauben in Worten und Werken zu verkünden.

Auch in Lu spürbar

Auch bei uns in Ludwigshafen ist sein Geist wirksam – bis heute. Seit etwa hundert Jahren wirken Schwestern des Instituts St. Dominikus im Marienkrankenhaus und im Annastift sehr segenreich. Ihr Werk wird weitergeführt von der St. Dominikus Stiftung Speyer. Deren Initiative verdankt sich das Hospiz Elias, das 2005 entstanden ist. Im ihrem Leitbild heißt es: „Ob Erziehung und Bildung, Pflege und Betreuung oder Linderung und Heilung – in allen Bereichen steht das Engagement für den Menschen im Mittelpunkt“. Unter dem Dach der Stiftung arbeiten etwa 1.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in insgesamt zwölf Einrichtungen. Sie alle engagieren sich für ein menschenwürdiges Miteinander – dank dem Vorbild des heiligen Dominikus.

Der Autor

Pfarrer Josef D. Szuba (60), Pfarrei Hl. Katharina von Siena