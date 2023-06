Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Irgendwo in Lu sind wir jede Woche auf der Suche nach interessanten Gesprächspartnern. Am Montag haben wir in Oppau Dietrich Fix getroffen. Der 64-Jährige lebt in Oggersheim, ist in der Pfingstweide aufgewachsen und war am Montag Chauffeur für seine Schwester. Am liebsten ist der ehemalige Chemikant aber auf zwei Rädern unterwegs.

Wie lange haben Sie in der Pfingstweide gelebt?

Das waren rund 40 Jahre.

Das ist beachtlich. Der Stadtteil wurde vor zwei Jahren ja erst 50 Jahre alt …

Ja,