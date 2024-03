Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Irgendwo in Lu sind wir jede Woche auf der Suche nach interessanten Gesprächspartnern. Am Montag haben wir im Hemshof Dieter Burkhard getroffen. Der 76-Jährige lebt seit 70 Jahren in der Prinzregentenstraße. Mittlerweile allerdings nicht mehr so gerne.

Sie stammen aus dem Hemshof?

Ich bin ein Ur-Hemshöfer. Mittlerweile leider einer der letzten.

Sie sind auch hier geboren?

Nein, als ich geboren wurde, haben