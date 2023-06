Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Wir machen Musik, da geht euch der Hut hoch …“ Mit diesem Schlager begannen Die Zwei von der Klangstelle ihr Programm im REM-Museumsgarten hinter dem Mannheimer Zeughaus. Sänger Markus Weber und Dieter Scheithe am Piano erinnerten an die Unterhaltungskultur der 20er- und 30er-Jahre und an die Unterdrückung und Vernichtung der Künstler durch die Nazis.

Die Zeit zwischen den Weltkriegen war in Deutschland eine Blütezeit für Musik, Kabarett und alle weiteren Künste, nicht nur auf der Bühne. Die Menschen hungerten nach