Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Mit dem Heimspiel gegen Titelkandidat TSV Kandel beginnt für die Damen der VTV Mundenheim am Samstag die neue Saison in der Handball-Oberliga. „Wir wollen uns so früh wie möglich im oberen Tabellendrittel festsetzen, damit wir nichts mit dem Abstieg zu tun haben“, formuliert Trainer Thorsten Engert das Saisonziel.

Sabine Winkelmann, jahrelang das sportliche Aushängeschild der VTV, hat nach der dritten schweren Knieverletzung mittlerweile ihre Karriere beendet. Bange ist es Engert vor der neuen Spielzeit