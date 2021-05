Pflegefreie Gräber sind beliebt. Das merkt man auch auf dem zweitgrößten Friedhof der Stadt: dem Mundenheimer Friedhof. Dort gibt es drei Urnenmauern. Die Plätze sind teils auf Jahre im Voraus verkauft.

„Die Urnenmauern auf dem Mundenheimer Friedhof kennt jeder in Ludwigshafen“, da ist sich Leo Bleßmann sicher. Sie seien etwas ganz Besonderes, sagt der 52-jährige Friedhofsverwalter, als wir in das steinerne Rund eintreten. Drei dieser charakteristischen Gebilde gibt es hier. Es sind jeweils zwei ineinander verschobene U-Formen. Wer in der Mitte steht, kann sich ganz auf die Namen der Verstorbenen und auf das Gedenken konzentrieren. An einzelnen Platten stecken Blumen, an anderen stehen Kerzen. Trauernde haben sie mitgebracht. Dabei müssten sie das nicht. Denn die Urnenmauer ist eine sogenannte pflegefreie Grabform – die derzeit einzige auf dem Mundenheimer Friedhof. Und genau deshalb wohl auch so beliebt, vermutet Heike Rippl, Abteilungsleiterin Friedhöfe beim Wirtschaftsbetrieb (WBL).

Es gibt eine Warteliste

„Die Nachfrage ist riesig“, bestätigt Friedhofsverwalter Bleßmann, der sich bei einem Todesfall unter anderem um die konkrete Grabvergabe kümmert. „Alle Nischen, die derzeit leer sind, sind schon vergeben“, sagt er. Es gebe sogar eine Warteliste. Tatsächlich sind gleich mehrere Lücken in der Urnenwand zu erkennen. Teilweise Jahre im Voraus würden die Menschen diese Grabplätze schon kaufen, erzählt Bleßmann. Einige wenige dieser Gräber haben sogar schon Platten. Darauf eingeritzt: Name und Geburtsdatum der Nutzer. Kein Todesdatum. Denn die Menschen leben ja noch und wollten sich nur bereits den Platz sichern.

Pflegefreie Grabformen werden immer stärker nachgefragt, weshalb für den Mundenheimer Friedhof auch ein Memoriam-Garten geplant ist. Gerade wird außerdem an einem Feld für naturnahe Bestattungen gearbeitet. Der geschwungene Weg ist schon zu erahnen. Nachdem er fertig und das Grabfeld geweiht ist, können Menschen hier sowohl in Urnen an Bäumen als auch als Urnen- oder Erdbestattung auf dem Rasen beigesetzt werden. „Wir wurden in allen Ortsbeiräten angefragt, das anzubieten“, berichtet Heike Rippl von der Attraktivität dieser Grabform. Das müsse man nun prüfen. Der Ruchheimer Friedhof etwa sei dafür zu klein.

Wie in einem Park

Eine Meise fliegt vorbei, wenig später ein Pfauenauge. Im Sommer sei es hier wie in einem Park, sagt Rippl, die auf die vielen alten großen und schönen Bäume verweist – auch auf freie Grünflächen, von denen es hier einige gibt.

Ansprechpartner vor Ort ist Leo Bleßmann. Neben Mundenheim ist er als Verwalter auch für die Friedhöfe in Maudach und Rheingönheim zuständig. Und zwar „für alles, was anfällt“, sagt der WBL-Mitarbeiter. „Wenn ein Bürger anruft und sagt, das Wasser läuft irgendwo, kommt er auch mal sonntags“, ergänzt Rippl. Wenn Angehörige vor einer Beerdigung noch mal in die Trauerhalle möchten, die CD für die Musik schon mal ausprobieren – Leo Bleßmann ist da. Oft hört er auch einfach nur zu. Er bekommt hier viel mit und erzählt zum Beispiel von dem 32-jährigen dreifachen Familienvater, der in diesem Jahr ganz plötzlich starb – und vor dessen Grab wir jetzt stehen. Bleßmann ist selbst ein Mundenheimer, weshalb er auch mit vielen Namen auf den Grabsteinen etwas anfangen kann.

Reihengrab als günstigste Variante

Wie unterschiedlich die Grabformen sein können, sieht man auf dem 2019 angelegten Feld für Urnenfamiliengräber. Mit befestigtem Weg für Rollatoren, zwischen den Grabstellen wächst freundliches Grün. Es ist attraktiv angelegt für Angehörige, die regelmäßig hierher kommen. Zunächst wird das Nutzungsrecht am Grab für 30 Jahre gekauft und kann immer wieder verlängert werden. In direkter Nachbarschaft zu sehen sind Urnenreihengräber. Sie werden häufiger von Menschen gewählt, die weit weg von ihrem verstorbenen Angehörigen wohnen. Auch sind in Reihengräbern Menschen beerdigt, die gar keine Angehörigen haben, zudem kein Geld für eine Beerdigung. Ein Reihengrab ist laut Heike Rippl die günstigste Bestattungsform. „Das Nutzungsrecht läuft nach 20 Jahren aus und ist nicht verlängerbar“, sagt die 50-Jährige. Nicht alle dieser Gräber sind schön und liebevoll gepflegt – auch weil es manchmal einfach nicht geht. Ein Friedhof spiegelt die Stadtgesellschaft wieder.

Seit 1876 befindet sich der Mundenheimer Friedhof an diesem Ort – der Haupteingang ist in der Raschigstraße. In seiner Geschichte wurde er mehrmals erweitert und ist heute mit einer Fläche von 8,14 Hektar der zweitgrößte Friedhof der Stadt – nach dem Hauptfriedhof. Das Areal des ursprünglichen Friedhofs ist an einer noch bestehenden alten Mauer zu erkennen. Das berichtet Leo Bleßmann, der noch ein weiteres Detail des Friedhofs kennt. Da die Gartenstadt keinen eigenen Stadtteilfriedhof hat, sind auch viele Gartenstädter hier beerdigt. Und das dann auch meist in dem Teil, der besonders nahe an der Gartenstadt liegt.

