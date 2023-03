Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Gegen die vielen Autofahrer, die trotz Halteverbots ihre Wagen in der Bismarckstraße neben der „Metropol“-Baustelle parken, kommt die Stadtverwaltung nicht an. Das gilt jetzt auch für die Passage zum Mosch-Hochhaus. Die Verantwortung für dieses Grundstück am Platanenhain weist das Ordnungsdezernat jedoch von sich.

Die öffentliche Ordnung und der Straßenverkehr in der Stadt Ludwigshafen fallen in die Verantwortung von Andreas Schwarz (SPD). Das Büro des Dezernenten befindet sich im Faktorhaus.