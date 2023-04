Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Fragen & Antworten: Kinder sind empfänglich für Musik. Es gibt ein Zeitfenster von ein paar Jahren, dann gehen die Ohren zu. Doch in der Grundschule wird bis zu 75 Prozent des Musikunterrichts von fachfremden Lehrern gegeben. Wie soll da Interesse an Klassik entstehen? Die Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz in Ludwigshafen kooperiert mit der Universität Landau, um angehende Lehrer für Musik zu begeistern.

Die Wucht eines Orchesters, das ein Tutti schmettert, muss man einmal erlebt haben. Die Klänge, die als Vibrieren im Körper zu spüren sind, die Gefühle, die dabei entstehen.