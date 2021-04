Auch 2021 wird der Pfälzer Turnerbund (PTB) weder seine „Showtime“ in Rodalbe noch das „Rendezvous der Besten“ in der Ludwigshafener Friedrich-Ebert-Halle veranstalten. Dies teilte die PTB-Vizepräsidentin und „Showtime“-Erfinderin Inge Hollerith auf Anfrage mit.

Die Corona-Pandemie erlaube es nicht, diesen Mix aus Show, Tanz und Akrobatik in der gewohnten Form im Herbst darzubieten. Die Formationen dürfen derzeit nur kontaktloses Gruppentraining im Freien ausüben – und das auch nur für Turnerinnen bis 14 Jahre. Keine guten Voraussetzungen, um einen Gruppenvortrag mit akrobatischen Elementen einzuüben. Hollerith: „Wir legen im Freien die Läufer aus, damit wir wenigstens Flickflack machen und Salto springen können.“ Sie hoffe aber, im November in Rodalben eine dreitägige Ersatzveranstaltung unter dem Titel „Die Show muss weitergehen“ veranstalten zu können. „Irgendwo muss man doch ein Ziel haben“, betont Hollerith. Unser Foto zeigt die RSG-Formation des TB Oppau beim Rendezvous der Besten 2018 in Ludwigshafen.