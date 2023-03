Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



In der Fußball-A-Klasse Rhein-Mittelhaardt Ost hat die SG Limburgerhof gegen den ASV Harthausen 3:0 gewonnen und sich auf Rang vier verbessert. Der bedeutet zwar die Fortsetzung der Saison im Frühjahr in der Abstiegsrunde, ändert aber nichts an der ordentlichen Ausgangsposition der SGL.

„Wir waren aggressiv, ehrgeizig, wach und konzentriert, haben kompakt verteidigt und kaum Chancen des Gegners zugelassen“, lobt der 36 Jahre alte Trainer Hassan Mahmoud sein Team. Sicher