Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Tore im Fußball sind immer noch das Salz in der Suppe. Das hat die Mannschaft der SG Limburgerhof am Sonntag in der Fußball A-Klasse Rhein-Mittelhaardt gegen die zweite Mannschaft des FSV Schifferstadt bewiesen. 5:2 (3:1) fertigte das Team von Coach Hassan Mahmoud dank konsequenter Chancenauswertung den FSV ab.

„Fußball wird durch Tore entschieden. Da hat sich Limburgerhof besser angestellt. Das muss man anerkennen“, sagte FSV-Trainer Gerhard Minikus. Ärgerlich für die Schifferstadter