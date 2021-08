Planbare Großveranstaltungen bei steigenden Covid-Neuinfektionszahlen – das klingt wie ein Widerspruch in sich. Und es ist ein Albtraum für die Veranstaltungsbranche. Ein Lied davon können Bernd Kühn und Torsten Heger von KüHe Event singen: Ihre Schallplattenbörse am 10. Oktober in Ludwigshafen-Maudach sagten die beiden wenige Stunden vorher ab. Weil Besucher und Aussteller absprangen – und aus Angst vor dem Haftungsrisiko.

„Als ich am Morgen auf der Autobahn im Radio von der Alarmstufe Orange in Mainz hörte, bin ich erstmal auf einen Parkplatz gefahren“, erinnert sich Bernd Kühn, Geschäftsführer von KüHe Event, an seinen Schock vom 9. Oktober. Einen Tag später um 10 Uhr sollte im Maudacher Julius-Hetterich-Saal die „Börse Filme & Platten“ stattfinden. Doch Kühn, 44, und sein Geschäftspartner Torsten Heger, 49, öffneten nicht die Türen, sondern trugen Veranstaltungsutensilien aus dem bereits hergerichteten Saal zurück in ihren Kleinbus. „Abgesagt“, teilte ein Schild in der Glastür des Saals den vereinzelt auftauchenden potenziellen Börsen-Besuchern mit, dass ihr Weg umsonst war.

Absagen von Ausstellern und Besuchern

„Auf dem Autobahnparkplatz hab’ ich kurz überlegt – und bin wieder heimgefahren“, erklärt Kühn, warum der Absagehinweis auf Facebook erst 21 Stunden vor dem geplanten Einlass gepostet wurde: Zu viele Absagen von Ausstellern und Besuchern der Maudacher Plattenbörse hätten KüHe Event bis dahin schon erreicht, sagt Kühn. Dazu sei die in Mainz ausgerufene Alarmstufe Orange „mit Verbot von Veranstaltungen mit über 75 Personen“ gekommen. Sie hätten deswegen schon eine Veranstaltung in Mainz absagen müssen.

Doch auch ohne die offizielle Alarmstufe sei Veranstaltungsplanung derzeit im Wortsinn unmöglich. Kühn stellt das beispielhaft an einem von KüHe Event ausgerichteten Auftritt von Sven Hieronymus im Mainzer Unterhaus dar: „Von 240 vorverkauften Karten wurden 100 zurückgegeben“; nur 70 Gäste sind letztlich laut Kühn erschienen. „Dabei ist das Unterhaus sein Wohnzimmer“, schildert Kühn, dass für den „Rocker vom Hocker“ ein Auftritt in Mainz für gewöhnlich „ein Heimspiel“ sei.

„Das Teuerste ist die Arbeitszeit“, sagt Torsten Heger. Der Julius-Hetterich-Saal sei für die geplatzte Plattenbörse bereits von zwei Mitarbeitern hergerichtet worden. Das Unternehmen KüHe Event bestehe aus Heger, Kühn und einer Auszubildenden. Heger ist außerdem Betreiber des Julius-Hetterich-Saals.

„Zwischen 2000 und 3000 Euro draufgetackert“

„Brutal ärgerlich“ sei die derzeitige Situation, sagt Heger. „Wir als lokale Veranstalter haben gerade enorm viel Arbeit ohne Geld“, rechnet er am Beispiel der Plattenbörse vor: Rund 100 Plakate habe KüHe Event dafür in der Region gehängt und laut Heger „am Ende zwischen 2000 und 3000 Euro draufgetackert“. Hinzu käme bei Events von Messen über Comedy bis hin zu Konzerten für Heger und Kühn der „Rattenschwanz von Bühnentechniker über Catering bis Tontechniker“ – jeden der Kooperationspartner müsse KüHe Event je nach Veranstaltung einzeln koordinieren.

„Wir haben unsere privaten Ersparnisse bereits aufgebraucht“, sagt Heger und meint sich und seinen Geschäftspartner Kühn: „Auch ohne Veranstaltungen haben wir monatliche Betriebskosten von 10.000 Euro.“ Und was ist mit den staatlichen Corona-Hilfen? „Den Corona-Kredit kann niemand abrufen, der keine Sicherheiten hat“, beurteilt Heger das Konzept von Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) kritisch.

„Die Veranstaltungsbranche besteht aus Einzelkämpfern“, sagt Heger, der nach eigenen Angaben seit 22 Jahren selbstständig ist. Über Jahre habe es die Branche versäumt, „ein Netzwerk zur Politik aufzubauen“. „Von den Kommunen alleine gelassen“ fühlt Heger sich in der Region nicht zuletzt in Fragen der Haftung: „Welches Risiko können wir noch verantworten?

Zudem kam just am Tag der Plattenbörse die neue Bußgeldverordnung für falsche Kontaktdaten: „Muss ich als Veranstalter den Ausweis kontrollieren oder verstoße ich damit gegen die Datenschutz-Grundverordnung?“, fragt Heger. „Ihr könnt´s ausprobieren, aber die Haftungsfrage bleibt offen.“ So skizziert er die Haltung, mit der die Ludwigshafener Stadtverwaltung dabei den Veranstaltern gegenübertrete.

„Der Veranstalter ist für seine jeweilige Veranstaltung allein verantwortlich“, schreibt die Stadtverwaltung in einer Stellungnahme. „Die Regelungen der Corona-Verordnung des Landes sind öffentlich einsehbar und vom jeweiligen Veranstalter entsprechend umzusetzen. Mehr wird von der Verwaltung nicht gefordert.“ Es sei nicht Aufgabe der Verwaltung, einen „Veranstalter bei der Erfüllung seiner ureigenen Aufgaben umfassend zu unterstützen“. Das sei auch nicht zu leisten.