Mit einem 5:4 (4:2)-Erfolg über den TC Bad Neuenahr am Samstag und einem 8:1 (5:1) am Sonntag beim TSC Mainz feierten die Damen des TC Oppau wichtige Sieg auf dem Weg zum Klassenverbleib in der Tennis-Oberliga. In der Hitzeschlacht gegen Bad Neuenahr machte die Oppauer Nervenstärke im Matchtiebreak den entscheidenden Unterschied aus.

Ein kleines bisschen Druck lastete nach der etwas unglücklichen Auftaktniederlage gegen Boehringer Ingelheim durchaus auf den Oppauerinnen. Obwohl das sportliche Augenmerk vor allem auf der Zweiten Bundesliga