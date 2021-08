Die Entscheidung überrascht nicht. Das Präsidium der Verbände Rheinland, Rheinhessen, Pfalz und Saarland hat die Saison in der Oberliga der Aktiven sowie Jugend annulliert. Die Reaktionen der Vereinsvertreter sind übereinstimmend. Und: Sie haben alle dasselbe vor.

Aus dem erhofften Re-Start wird nichts. Auch in der laufenden Saison wird es keinen Amateur-Handball geben. Nachdem der Pfälzische Handballverband (PfHV) die Saison weiterhin ausgesetzt hat, sind auch die übrigen Verbände im Rheinland, Rheinhessen und im Saarland nachgezogen. Damit ist für die Oberligen der Spielbetrieb in der Saison 2020/21 annulliert worden. „Es ergibt derzeit, aufgrund des Pandemie-Geschehens, keinen Sinn, sich über das weitere Spielgeschehen Gedanken zu machen“, sagt Ulf Meyhöfer, Präsident des PfHV. Meyhöfer präzisiert seine Aussage. Es fehle immer noch die Perspektive, wann überhaupt wieder trainiert werden könne. „Da ist noch kein Licht in Sicht“, sagt Meyhöfer. Ein Spielbetrieb sei aus seiner Sicht nur dann möglich, wenn alle Mannschaften zuvor mindestens vier oder gar sechs Wochen trainiert hätten. „Die Gesundheit aller Akteure steht neben dem Pandemie-Geschehen weiter im Vordergrund“, betont Meyhöfer.

Mit dieser Entscheidung haben alle pfälzischen Oberligisten gerechnet. „Nach dem tollen Start hätte ich mir gewünscht, dass die Verbände mit ihrer Entscheidung noch etwas gewartet hätten. Aber ich bin realistisch. In der aktuellen Situation ist die Annullierung des Spielbetriebes die einzige richtige Entscheidung, die man treffen konnte“, sagt Andreas Reckenthäler, Trainer des Männer-Oberligisten VTV Mundenheim. Seit November sei kein Mannschaftstraining mehr möglich gewesen. Die Spieler mussten sich individuell fit halten. „Jetzt schauen wir nach vorne und können die nächste Saison in Ruhe vorbereiten“, sagt Reckenthäler. Etwas Wehmut schwingt in seiner Stimme mit. „Wir waren gut gestartet. Wir hatten eine tolle Vorbereitung und hatten uns auch etwas vorgenommen“, sagt der VTV-Trainer.

Auch Martin Buschsieper, Abteilungsleiter Handball bei der TSG Friesenheim, befürwortet die Entscheidung der Verbände. „Jetzt haben die Vereine endlich Klarheit, was den Spielbetrieb betrifft“, sagt Buschsieper zu der bisher unklaren Situation hinsichtlich des Re-Starts. Bei der TSG Friesenheim sind von der aktuellen Entscheidung der Oberliga-Verbände in erster Linie die Frauen betroffen – aber auch Jugendmannschaften. „Die Konsequenzen sind für uns, dass wir jetzt in Ruhe die nächste Saison planen können“ sagt Buschsieper.

Personalkarussell dreht sich bei TSG Friesenheim

Erste Änderungen sind schon geschehen. Seit etwa einem Jahr kooperieren die TSG Friesenheim und der TV Hochdorf. Sie haben ein Handball-Leistungszentrum (HLZ) gegründet. Buschsieper wird künftig die Männer-Sparte der TSG in diesem Konstrukt vertreten. Der hauptamtliche Jugendkoordinator Steffen Christmann verantwortet den männlichen Nachwuchs. Romina Heßler ist federführend für den weiblichen Sektor – von der Jugend bis zu den Oberliga-Damen. Nach der verpassten Bundesliga-Qualifikation hat die weibliche A-Jugend der TSG Friesenheim bisher kein Spiel mehr absolviert. Denn die Oberliga-Saison pausierte wegen der Pandemie. Nicht anders war die Situation beim hoffnungsvollen weiblichen Nachwuchs der JSG Mundenheim/Rheingönheim. Die Spielgemeinschaft ist seit längerer Zeit erfolgreich, wird aber in ihrer engagierten Arbeit durch den Sport-Stopp zurückgeworfen.

„Dass die Saison nicht zu Ende gespielt wird, ist aus meiner Sicht die einzige richtige Entscheidung“, sagt Nik Dreyer, Jugendkoordinator des TV Hochdorf: „Diese Ungewissheit ging schon einigen Verantwortlichen auf die Nerven. Das ist jetzt vorbei. Jetzt können wir die weiteren Schritte für den Spielbetrieb des Handball-Leistungszentrums in der kommenden Spielzeit planen“, sagt Dreyer. Der TV Hochdorf wäre in der laufenden Saison nach der verpassten Bundesliga-Qualifikation, genauso wie die TSG Friesenheim, mit seiner A-Jugend in der Oberliga gestartet – ohne den TV Hochdorf. Nur die männliche C-Jugend wäre als erste Mannschaft des HLZ in die Runde gegangen. Doch das Virus sorgte nicht nur in der vergangenen Saison für einen vorzeitigen Abbruch, sondern ließ in der laufenden Runde auch keinen (verspäteten) Start zu.