Ganz klar: Mohammed kann genauso gut Geige spielen lernen wie Laura die türkische Laute Baglama. Trotzdem ist der Kanon an Instrumenten, der in den Musikschulen gelehrt wird, eingeschränkt. Und es wird immer schwieriger, mit einem konventionellen Angebot die Familien zu erreichen. Was muss sich verändern?

Mehr Vielfalt fördern zu wollen, das hat etwas Idealistisches, oder? „Idealismus ist das falsche Wort“, sagt Norbert Koop, und man hört geradezu das energische Kopfschütteln am anderen Ende der Telefonleitung. „Es ist eine Notwendigkeit. Es kann nicht sein, dass ein wachsender Anteil der Gesellschaft, das Angebot einer kommunalen Institution nicht wahrnimmt. Wären wir ein Wirtschaftsbetrieb, würden wir uns auch um einen wachsenden Kreis potenzieller Kunden kümmern. Wir wollen alle unterrichten, um unsere Bedeutung als Musikschule zu behalten“, erklärt der Leiter der Bochumer Musikschule, die ebenso wie die Deutsche Staatsphilharmonie in Ludwigshafen und das Mannheimer Nationaltheater vom 360-Grad-Programm der Kulturstiftung des Bundes finanziert wird, um Diversität zu fördern.

Die Laute hat noch einen Exotenstatus

Auf den Weg dorthin, hat sich die Schule aber schon länger gemacht. Erst mit der Initiative „Baglama für alle“ 2004/2005 in Nordrhein-Westfalen, um den Instrumentenkanon zu erweitern. „Genau genommen stammt die Geige ja auch aus Italien und dem arabischen Raum, die Gitarre aus Spanien und die meisten Holzblasinstrumente aus dem südeuropäischen Raum“, sagt Koop. „Jetzt gelten sie als ,normale’ Instrumente. Die Baglama ist erst vor 50 Jahren im mitteleuropäischen Raum aufgetaucht und hat daher noch einen Exotenstatus.“ Das bedeutet nicht, dass darauf dann türkischen Kindern nur anatolische Volkslieder beigebracht werden, sondern das Instrument soll allen Zielgruppen und Richtungen offen stehen. Schon längst ist das Zupfinstrument in einer E-Version in der Pop- und Rockmusik angekommen. „Wenn wir zugewanderten Kindern die Offenheit einer breiten Musiktradition präsentieren, dann finden sie ihren Weg zu uns und ins Jugendsinfonieorchester“, ist Koop überzeugt.

Das Ziel: Gemeinsames Spiel im Orchester

Deutsche Kinder profitieren wiederum von den Musikstilen, weil sie mit anderen Blickwinkeln sehen, mehr Improvisation und mehr Spielweisen kennenlernen. „Wer auf der Geige mal Irish Folk, mal Klezmer, mal Mozart ausprobiert hat, findet eher seinen eigenen Stil.“ Als nächstes wollen die Bochumer das iranische Hackbrett Santur, die Ney-Flöte und weitere Schlaginstrumente ins Programm nehmen. Die Frage ist nur, findet man Lehrerinnen und Lehrer, die das unterrichten können?

Eine „Musikschule für alle“, dass will auch die Leiterin Angela Bauer in Ludwigshafen. Parallelstrukturen will sie auf keinen entstehen lassen – hier türkische Instrumente und Schüler, dort die anderen –, sondern Durchmischung und gemeinsames Spielen im Orchester. So wie jetzt ihre Schülerschaft bereits „einen bunten Querschnitt der Ludwigshafener Bevölkerung“ darstellt und von den knapp 2000 Schülerinnen und Schülern etwa die Hälfte einen Migrationshintergrund haben, die sich auf alle Instrumentengruppen aufteilen – mit einer Vorliebe für die Gitarren-Kurse. Die türkische Laute fehle im Portfolio, meint Bauer. „Aber wenn wir Baglama anbieten wollen, dann brauchen wir eine neue Stelle, und das geht nicht, weil wir gedeckelt sind.“

Hürden beim Suchen nach Lehrern und Lehrmaterial

Dazu kommt noch eine Hürde: Das System verlangt, dass die Lehrer ein Vollzeitstudium mit einem Musik-Diplom als Abschluss absolviert haben, was Musiker aus anderen Kulturkreisen aber nicht unbedingt vorweisen können. „Wenn jemand die Qualität in einer Lehrprobe zeigt und beweist, dass er mit Kindern und Erwachsenen umgehen kann, warum sollten wir ihn dann nicht einstellen“, meint Norbert Koop. Seine Lösung: Auch ohne diesen Abschluss stellt er geeignete Lehrer ein, allerdings vom Tarif her um mehrere hundert Euro schlechter bezahlt. Wenn sie einen berufsbegleitenden Lehrgang absolvieren und nach fünf Jahren dazu Erfahrung gesammelt haben, sollen sie hochgestuft werden.

Das allein reicht aber nicht. In Ludwigshafen hat Angela Bauer festgestellt, dass die Sprache eine Barriere sein kann, Dolmetscher für Elterngespräche benötigt werden – und überhaupt muss das System Musikschule erklärt werden. Also Stichwort „Interkulturelle Kompetenz“: Mindestens ebenso wichtig sei es, die Verwaltungsmitarbeiter zu sensibilisieren und ihnen zu vermitteln, dass die Kultur nicht alles ist, sondern sich jeder Mensch in seiner Persönlichkeit unterschiedlich verhalte, betont der Bochumer Norbert Koop.

Materialien austauschen durch Vielfalt im Kollegium

Ein Problem, das in Berichten über Musikpädagogik beklagt wird, trifft Schulen ebenso wie Musikschulen: Schon die Musiklehrer-Ausbildung ist einseitig traditionell, und es mangelt an Lehrmaterial über verschiedene Musikkulturen. „Aber punktuell entwickelt sich jetzt mehr Lehrmaterial“, beobachtet der Bochumer Norbert Koop. Die Vielfalt in der Lehrerschaft sei umso wichtiger, denn dann können Wissen und Materialien untereinander ausgetauscht werden.

Auf diesen Effekt hofft Angela Bauer mit einem Klavierlehrer, der sich gerade gegen 30 Bewerber durchgesetzt hat, in Münster studierte und aus Teheran stammt. „Er ist erst vier Jahre in Deutschland und sehr aufgeschlossen und sympathisch. Wir hoffen, dadurch einen Input zu bekommen und neue Wege gehen zu können.“