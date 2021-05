Nach einer Begrenzung von Mietsteigerungen in Mainz, Trier, Landau und Speyer wird die Mietpreisbremse jetzt auch auf Ludwigshafen ausgeweitet. Die Interessenvertreter für Mieter und Vermieter sind sich jedoch einig : Die Verordnung löst keine Probleme. Im Gegenteil: Sie könnte eher noch Konflikte verursachen.

Das Wort ist lang und sperrig: Die neue Mietpreisbegrenzungsverordnung soll im Oktober in Kraft treten und dann fünf Jahre gelten. Weil Ludwigshafen als Gebiet mit angespanntem Wohnungsmarkt ausgewiesen wurde. Laut Karlheinz Glogger, der Vorsitzende des Vereins Haus und Grund, ist das jedoch kein Grund, eine Mietpreisbremse einzuführen.

Für einen angespannten Wohnungsmarkt zähle der Anstieg der Mieten per Definition nicht. „Das ist ja die Quintessenz von dem Ganzen: Wieso wird die Miete gebremst, wenn die Höhe der Miete gar keine Rolle spielt?“ Laut Glogger sollen Leute mit geringerem Einkommen durch eine gebremste Miete bei der Wohnungsvergabe bevorzugt werden. „Doch welche Personen nimmt der Vermieter wohl lieber? Natürlich immer diejenigen mit mehr Geld und damit Sicherheiten.“ Statt einer Mietpreisbremse hätte er es sinnvoller gefunden, neuen und bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Außerdem wäre es wünschenswert gewesen, wenn vor dem Einführen der Mietpreisbremse in Ludwigshafen die Effekte der Verordnung aus Städten wie Speyer nachgeprüft worden wären.

In der Praxis schwierig

Eine ähnliche Haltung hat auch Willibrord Zunker, Geschäftsführer des Mietervereins für Ludwigshafen, Frankenthal und Speyer. Er ist Anwalt für Mietrecht und hätte persönlich den Schutz vor Mieterhöhung, also eine sogenannte Mietbegrenzungsverordnung, der Mietpreisbremse vorgezogen. Diese Verordnung gebe den Vermietern nämlich vor, dass sie die Miete innerhalb eines Jahres nur noch um maximal 15 Prozent und nicht wie bisher um 20 Prozent erhöhen dürfen. Für Ludwigshafen wurde diese Verordnung laut Zunker jedoch nicht mit übernommen – lediglich die Mietpreisbremse. So wichtig eine Regelung zum Schutz der Mieter auch sei, so schwierig sei sie oft in der Praxis. Gerade die Mietpreisbremse gebe dafür das beste Beispiel. „Ganz glücklich kann man mit der Lösung nicht sein, sie ist eben doch sehr kompliziert“, sagt Zunker.

Auch Karlheinz Glogger sieht die Problematik in der Anwendung der Mietpreisbremse. Ein Blick ins Gesetz erleichtere zwar die Vorgänge, für einen Laien sei das aber oft nicht einfach. Der Vermieter müsse hier einiges beachten. Vor Abschluss eines neuen Mietvertrages muss er den Mietpreis unaufgefordert angeben. Notfalls muss auch der vorherige Mietvertrag vorgelegt werden, wenn dieser schon den zulässigen Mietpreis überstiegen hat. Laut Mietpreisbremse wäre das bei neu abgeschlossenen Mietverträgen ein Betrag, der höchstens zehn Prozent über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegt. Natürlich gibt es Ausnahmen. Bei Neubau, Sanierung oder Möblierung greift die Mietpreisbremse nicht.

Belastung für Mieter-Vermieter-Verhältnis

„Eigentlich müsste man lachen, wenn es den Leuten nicht an den Geldbeutel ginge“, sagt Karlheinz Glogger, der seit gut 45 Jahren im Verein Haus und Grund als Anwalt tätig ist. Unter den Mitgliedern seien neben Hausverwaltungen auch Klein- bis Mittelvermieter, die ihre Rente aufbessern oder die Einnahme als Altersvorsorge nutzten. Eine Verordnung wie die Mietpreisbremse würde seiner Meinung nach das Verhältnis zwischen Mieter und Vermieter unnötig belasten. Und das hätte meist größere Probleme und Streitigkeiten zur Folge. „Es liegt doch im beiderseitigen Interesse, dass man gut miteinander auskommt. Mit solchen Vorschriften wird das nicht gefördert.“

Willibrord Zunker sieht das aus Sicht der Mieter genauso: „Eine Wohnung ist etwas Existenzielles. Das ist ja auch ein psychologischer Aspekt. Ein gutes Verhältnis zwischen Mieter und Vermieter ist deshalb immens wichtig.“ Er rät Mietern, nicht eigenständig tätig zu werden und beispielsweise die Miete einfach zu mindern. Man solle sich zunächst in die Thematik einarbeiten. Das gelte auch für die Vermieter. Dazu gehöre auch, den Mietspiegel im Auge zu haben. Der gebe eine grobe Einschätzung des Quadratmeterpreises. „Ein Fachanwalt sollte dann eingeschaltet werden und das Ganze bewerten“, sagt Zunker. Der Fachmann helfe, um größere Streitigkeiten zu umgehen. „Man riskiert sonst schlimmstenfalls seine Wohnung.“

Zur Sache: Was bedeutet die Mietpreisbremse?

Bei der Wiedervermietung von Wohnungen darf die ortsübliche Miete nur um zehn Prozent überschritten werden. Das gilt jedoch nur für Mietverträge, die nach Inkrafttreten der Verordnung abgeschlossen werden. Die Mietpreisbremse greift nicht bei Neubau-Wohnungen. Dazu zählen auch diejenigen Wohnungen, die erstmals nach dem 1. Oktober 2014 genutzt und vermietet wurden. Gleiches gilt bei der umfassenden Modernisierung von Häusern, wenn die Kosten der Modernisierung ein Drittel des Wohnungswertes betragen. Eine weitere Ausnahme bezieht sich auf die Vormiete. Ist die Miete, die der vorherige Mieter zuletzt gezahlt hat, höher als die eigentlich zulässige, darf eine Miete bis zur Höhe der Vormiete vereinbart werden. Bei einer möblierten Wohnungen darf der Vermieter einen monatlichen Aufschlag für die Möblierung verlangen. Vorgesehen sind laut Willibrord Zunker zwei Prozent des Möbelwertes beim Einzug.