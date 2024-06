Der 17. Juni ist ein Tag, um Danke zu sagen, meint der Ludwigshafener Beigeordnete Alexander Thewalt. Er hat dabei den internationalen Tag der Müllabfuhr im Blick. „Wir wollen an diesem Tag an die Menschen denken, ohne die ein Leben in der Großstadt überhaupt nicht möglich wäre.“

Tagtäglich sorgen Müllwerker und Fachkräfte für Abfallwirtschaft dafür, dass Ludwigshafen