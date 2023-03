Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Macher: Seine Handynummer kennen in der Ruderszene ziemlich viele. Christian Knab vom Ludwigshafener Ruderverein ist das Paradebeispiel für einen „Networker“. „Mittendrin statt nur dabei“, der frühere Werbeslogan eines Fernsehsenders passt für den 44 Jahre alten Familienvater perfekt. Warum das Bootshaus am Rhein so etwas wie die zweite Heimat für Knab ist.

Das Bootshaus des Ludwigshafener Rudervereins spielte schon immer eine wichtige Rolle im Leben des Christian Knab, als er noch ein Pimpf war. „Ich muss mal ins Bootshaus“,