Sportsprache: Die hängende Spitze im Fußball soll nicht bedeuten, dass der Angreifer am Galgen baumeln soll. Der Begriff hört sich martialisch an, ist aber nur eine taktische Variante. Tobias Ehrenberg, der Trainer des SV Ruchheim, hat damit gute Erfahrung gemacht. Als er erstmals mit der hängenden Spitze in Berührung kam, gab es allerdings Probleme.

Die hängende Spitze ist eine Abwandlung zum System mit zwei echten Stürmern, die in erster Linie offensive Aufgaben erfüllen müssen. „Mit hängender Spitze bezeichnet