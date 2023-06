Heute, sechs Monate vor der Geburt Jesu, gedenkt die katholische Kirche der Geburt von Johannes dem Täufer. Das Hochfest bietet eine Gelegenheit, sich über Geburten einige Gedanken zu machen. Geburten sind immer ein großes familiäres Ereignis. Seit 2000 Jahren hat sich das nicht geändert. Eine Geburt ist ein wahres Wunder.

Leider verzeichnen wir seit einigen Jahren keinen Babyboom. Die Geburtenzahl hängt grundsätzlich von zwei Faktoren ab: von der Anzahl der potenziellen Mütter und von der Geburtenrate. Die Geburtenrate liegt in Deutschland bei 1,53 Kindern pro Frau. Das erste Kind bekommen die Eltern im Alter von über 30 Jahren. Laut Statistischem Bundesamt waren die Geburten Anfang 2023 auf niedrigem Niveau. Im ersten Quartal wurden nur 162.000 Kinder geboren. Laut Prognose sollen wir in Deutschland Ende des Jahres 2023 nicht mehr als 739.000 neue Kinder haben (das entspricht der Geburtenzahl von 2022). Aber die Hoffnung stirbt zuletzt.

Keine Geburtsstationen schließen

Babys sind wahre Wunder und Gottes Segen. Dieses Wunder haben letztes Jahr die zwei Ludwigshafener Geburtenstationen – das städtische Klinikum und St. Marienkrankenhaus – 1823-mal ermöglicht. Auch wenn das große Perinatalzentrum im St. Marienkrankenhaus die meisten Entbindungen verzeichnet, wäre es für viele Menschen in der Stadt wichtig, die Frauenklinik und Geburtshilfe am Klinikum zu erhalten.

Wo kriegt man künftig ein Baby, wenn immer mehr geburtshilfliche Abteilungen unserer Krankenhäuser in Rheinland-Pfalz geschlossen werden? Geburtsstationen darf man aus wirtschaftlichen Gründen nicht dichtmachen. Auch die Betreuung von werdenden Eltern soll in der Metropolregion flächendeckend immer auf hohem Niveau gewährleistet werden. Dafür müssen Gelder gefunden werden. Die Kirche tut ihren Beitrag dazu, wenn sie nicht nur an diesem Samstag betet und bittet um Menschen mit offenem Herzen wie Elisabeth und Zacharias (Eltern von Johannes) und Maria und Josef (Eltern von Jesus), um Bereitschaft, die Sichtweisen der warnenden Eltern zu respektieren, um Gottes Schutz und Segen für Kinder, die in unseren Geburtenstationen entbunden werden.

Der Autor

Michael Mordzialek, 36, ist Kaplan in der Oggersheimer Pfarrei Hl. Franz von Assisi.