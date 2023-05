Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Irgendwo in Lu sind wir jede Woche auf der Suche nach interessanten Gesprächspartnern. Am Montag haben wir in der Gartenstadt Adolf Bummel getroffen. Der 86-jährige Rentner wohnt dort schon immer.

Sie haben hier wirklich Ihr ganzes Leben verbracht?

Fast. Im Krieg musste ich meine Gartenstadt für zwei Jahre verlassen.

Hat es Sie nie weggezogen? Beruflich zum Beispiel oder auch, um etwas anderes kennenzulernen?

Nein.