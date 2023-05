Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Wir befinden uns in der Innenstadt am Punkt Null und wollen die Entwicklung mitgestalten“, betont Peter Görtz. Ein neues Café der Rheingönheimer Bäckereikette in der Bismarckstraße soll sich zu einer Anlaufstelle entwickeln und damit Platz und Innenstadt beleben.

Der 52-Jährige verweist auf ein Schild gegenüber der neuen Filiale im ehemaligen Horten, in dem längst auch die Technischen Werke (TWL) zu Hause sind, und auch ein Supermarkt-Discounter