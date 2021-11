Die Ludwigshafener Liberalen unterstützen die Forderung der niedergelassenen Ärzte nach uneingeschränktem Zugang zum Covid-19-Impfstoff Comirnaty von Biontech und kritisieren die zuletzt von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) angekündigte Begrenzung des Vakzins.

Spahn will, dass bei Booster-Impfungen verstärkt das Moderna-Präparat Spikevax zur Auslieferung und zum Einsatz kommt. Der Hauptgrund dafür soll die kurze Restlaufzeit von Millionen von Impfdosen des Moderna-Impfstoffs sein. Die niedergelassenen Ärzte laufen dagegen Sturm.

„Kommen in ein logistisches Desaster“

Entsprechend äußert sich auch Andreas Werling, niedergelassener Arzt in Ludwigshafen und gesundheitspolitischer Sprecher der FDP: „Die Impfbereitschaft in der Bevölkerung ist wieder ansteigend. Insbesondere die Nachfrage nach Booster-Impfungen. Wir niedergelassenen Ärzte sollen die Hauptlast der Auffrischimpfungen tragen und bis Ende des Jahres Millionen von Impfdosen verimpfen. Da sind jegliche bürokratischen Hindernisse und Beschränkungen fehl am Platz“, sagt der Mediziner. Das Bundesgesundheitsministerium habe in einem Schreiben an die Bundesländer informiert, dass die niedergelassenen Ärzte lediglich noch 30 Impfdosen vom Biontech-Impfstoff pro Woche bestellen können. Ansonsten stehe nur noch der Impfstoff von Moderna bereit.

Werling dazu: „Wir kommen in ein logistisches Desaster. Die meisten unserer Patienten wollen mit dem Impfstoff von Biontech zum dritten Mal geimpft werden, weil sie Vertrauen zum Impfstoff aufgebaut haben. Diesen Wünschen entsprechend wurden auch die Praxisorganisation aufgebaut und unsere Bestellungen ausgelöst. Jetzt nicht den gewünschten Impfstoff zu erhalten, ist fatal.“

Die Umstellung erfordere in den Praxen einen enormen logistischen Aufwand und Erklärungsbedarf gegenüber den Patienten. „Dieser ist zusätzlich zur täglichen Praxisarbeit gar nicht zu leisten. Es besteht die Gefahr, dass jetzt Patienten wieder abspringen“, so Werling.

Kritik übt auch die SPD

Kritik an Spahn hatte auch schon der Ludwigshafener SPD-Bundestagsabgeordnete Christian Schreider geübt. „Durch die kurzfristige Ankündigung Spahns, die Biontech-Auslieferungen drosseln und stattdessen vermehrt Moderna an die Hausärzte ausliefern zu wollen, droht ein Rückschlag bei der Booster-Kampagne“, sagte er.