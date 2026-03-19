Wenn die Mittel knapp werden, speckt man ab, gibt auf, oder dreht so richtig auf. Die European Youth Orchestra Academy sorgt für Wendepunkte im Leben – und vergrößert sich.

Um die steigenden Kosten für den aufwendigen Austausch mit jährlich bis zu 50 Talenten aus Europa zu decken, wurden zwei Stiftungen gewonnen und die Teilnehmerzahl nochmals um ein Viertel erhöht, die musikalische Bandbreite erweitert. „Für das Sinfonieorchester bleibt es bei der Zahl von 48 jungen Musikerinnen und Musikern“, verrät Michel Maugé, Ex-Geschäftsführer des Rosengartens, der die zehntägige Zusammenkunft zur Förderung hochbegabter Jungmusiker 2019 ins Leben rief.

„Die Idee ist im Rotary Club anlässlich der Europawahl entstanden. Wir wollten den europäischen Gedanken mit Leben füllen, bei jungen Menschen anfangen und sie mit ihrem Hobby erreichen, der Musik“, erinnert er. Musikschulen in ganz Europa wurden angeschrieben, um „die Besten zu schicken“. Und tatsächlich entwickelte sich eine Talentschmiede mit bislang knapp 270 jungen Künstlern, die sich über die Ländergrenzen hinweg verbinden und den Geist der Mannheimer Schule fortsetzen.

Big Band mit im Boot

Erstmals wird die Akademie nun um eine 19-köpfige internationale Jazz-Big-Band erweitert, die von Mannheims Jazztrompeter Thomas Siffling geleitet wird. „Das Niveau war erstaunlich gut“, sagt Siffling über die Videobewerbungen der 14- bis 18-jährigen Anwärter von Spanien bis Litauen. „Normalerweise muss Jazz erst reifen, lernt man in jungen Jahren zunächst das Instrument zu beherrschen, ehe es ans Improvisieren geht“, freut er sich schon auf die intensive Begegnung im September.

Zudem haben neun Alumni die Möglichkeit für einen zweiten Mannheim-Besuch, um in einem Streichquartett (geleitet von Anne Erdmann-Schiegnitz) sowie Holzbläserquintett (Bernd Ballreich) mitzuwirken. „Dieser Wunsch war immer sehr groß; jetzt können wir dem endlich nachkommen“, so Maugé. Denn die Stiftungen „Fontana“ und „Dr. Rolf M. Schwiete“ decken nun 80 Prozents des Budgets ab.

Hochbegabt, aber nicht reich

Bislang waren Aufenthalt, Schulung und Verpflegung kostenlos und über Spenden finanziert. Auch der Flug wurde bezuschusst. „Nun haben wir eine gemeinnützige GmbH gegründet; doch für die Kosten der Anreise müssen die Teilnehmer selbst aufkommen“, berichtet Maugé. Für die 2026er Ausgabe haben sich 172 Musiker aus 22 Nationen beworben. 76 Talente aus 17 Ländern wurden von der Fachjury ausgewählt. Die meisten Talente kommen aus Spanien (27), aber auch Portugal, Polen und Italien sind stark vertreten. Vereinzelt kommen die Teilnehmer auch aus Finnland, Moldawien, Serbien, der Schweiz, Irland, Ungarn, Rumänien oder der Türkei und aus Osteuropa häufig mit dem Flixbus angereist. Denn die Talente sind hochbegabt, aber nicht unbedingt aus reichem Elternhaus. Das Nachwuchsprojekt bedeutete für sie oft ein bleibender, persönlicher und musikalischer Wendepunkt, eine einmalige Chance und Sprungbrett für die Karriere. „Es entstehen Freundschaften und Verbindungen nach ganz Europa. Wir achten auf eine Durchmischung, dass zum Beispiel Gäste aus Spanien kein Doppelzimmer teilen“, verrät der Künstlerische Leiter Jan-Paul Reinke, der davon träumt, einmal zwei Vertreter aus allen europäischen Ländern mit an Bord zu haben.

Das ist das vielleicht Einmalige

„Natürlich gibt es auch junge Orchester aus England oder Portugal, die durch Europa touren. Aber die bleiben dann als Gruppe unter sich. Bei uns ist das vielleicht Einmalige, dann man eine individuelle Europa-Erfahrung macht. Der Austausch ist so viel intensiver“, erklärt Maugé. Und das wird nun nach außen sichtbarer.

Als „European Youth Music Festival“ wird die Akademie mit sieben (statt nur zwei) Konzerten ausschwirren. Neben Auftritten in der Mannheimer Kunsthalle oder im Rosengarten wird es zwischen dem 9. und 12. September etwa auch ein Kammerkonzert im Schwetzinger Schloss, ein Jazz-Konzert im BASF-Gesellschaftshaus in Ludwigshafen, ein Open-Air-Event in Worms oder ein Sinfoniekonzert im Brahms-Saal der Städtischen Musikhochschule Heidelberg geben. Die Komponistin Fanny Hensel-Mendelssohn sowie Tschaikowsky, Beethoven, Jacques Ibert und Schostakowitsch sowie Jazz-Ikonen wie Ellington und Goodwin stehen auf dem Programm.

Kontakt

Konzerttermine und Tickets unter www.eyoa.de