Niederlagen sind für die Eulen Ludwigshafen nichts Ungewöhnliches. In der Bundesliga hagelte es zeitweise Pleiten. Doch der Absteiger hat nun in der Zweiten Bundesliga auch sein zweites Spiel verloren. Am Sonntag unterlag die Mannschaft von Trainer Ceven Klatt beim Dessau-Roßlauer HV mit 32:35 (15:18). Ein Führungsspieler redet Klartext.

Die Situation ist nicht neu für die Eulen Ludwigshafen. Die Mannschaft ist in der Vergangenheit schon häufiger mit mehreren Niederlagen hintereinander in die Saison gestartet. Das brachte