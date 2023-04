Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Bis zum 15. Dezember muss die Stadt ein Impfzentrum zur Bekämpfung der Corona-Pandemie einrichten. In der Kürze der Zeit sei das nur in der Eberthalle möglich, betont Beigeordneter Andreas Schwarz (SPD). Noch völlig unklar ist nun, was aus den Handballern der Eulen wird. Sie verlieren ihre Heimspielstätte.

Die Stadt folgt mit der Einrichtung des Impfzentrums einer Aufforderung des Landes. Bis zum 15. Dezember sollen die Anlaufstellen betriebsfertig sein. Beigeordneter Andreas Schwarz sagt: „Die