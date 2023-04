Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die vierte Corona-Welle ist da und mit ihr viele Neuinfektionen. Am Dienstag ist eine 35-jährige Frankenthalerin gestorben. Auch sie hatte Corona. Warum die Inzidenz-Werte aktuell steigen und wie das Gesundheitsamt damit umgeht, erklärt dessen Leiter Alexander Weber. Er hofft auf erneute Unterstützung durch die Bundeswehr.

Die hochansteckende Delta-Variante gab es im vergangenen Sommer noch nicht. Hinzu kommen aktuell Reiserückkehrer, die das Virus mitbringen und Freunde und Familie anstecken. Außerdem sind wir alle seit dem Ende des Lockdowns wieder mehr unterwegs. Diese drei Hauptgründe nennt Alexander Weber für den Anstieg der Corona-Inzidenz in den vergangenen Wochen. Der 50-Jährige ist Leiter der Abteilung Gesundheit und Verbraucherschutz bei der Kreisverwaltung und damit Chef des Gesundheitsamts, das neben dem Rhein-Pfalz-Kreis auch für Ludwigshafen, Frankenthal und Speyer zuständig ist. „Wir sind in der vierten Welle, von der wir hofften, sie würde uns erspart bleiben“, sagt er und ergänzt: „Derzeit sind auch verstärkt jüngere Menschen von den Infektionen betroffen.“ Diese seien „oft ungeimpft, sehr mobil und haben viele Kontakte“. Es gebe auch bei den Jüngeren teils schwere Krankheitsverläufe. Zum ersten Mal seit Wochen gab es am Dienstag wieder einen Todesfall in Zusammenhang mit Corona. Eine 35-jährige Frankenthalerin ist gestorben. Die meisten Infizierten seien nicht geimpft. Das gelte auch für die junge Frau.

Auch durch das Ende der Sommerferien in Schulen und Kitas werden sich wieder mehr Menschen anstecken. „Am ersten Schultag nach den Ferien hatten wir in den Schulen in unserem Zuständigkeitsbereich bereits 18 positive Schnelltests“, sagt der Leiter des Gesundheitsamts.

Größere