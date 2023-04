Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hendrik Wagner ist nicht vorzuwerfen, dass es ihm an Mut gemangelt hätte. Kein Spieler der Eulen Ludwigshafen hat bei der Niederlage in der Handball-Bundesliga am Mittwoch bei der HSG Nordhorn-Lingen häufiger aufs Tor geworfen. Die Partie endete trotzdem mit einer Enttäuschung. Der Plan für das nächste Spiel am Samstag gegen den HC Erlangen (20.30 Uhr): Nur ein kurzer Rückblick auf die Gräuel der ersten Hälfte.

Etwas mehr als 450 Kilometer musste Wagner wie seine Teamkollegen auch Mittwochnacht zurücklegen, ehe ihn der Mannschaftsbus in Ludwigshafen ausspuckte. Es gab also viel Zeit,