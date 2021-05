Wann ist einer ein Künstler? Auf welches Jahr ist der Beginn seines Werkes zu datieren? Robert Häussers „Bank im Regen“ von 1942 wäre ein guter Kandidat fürs Opus 1, obwohl der Mannheimer Fotograf noch ältere Arbeiten in sein Werk aufgenommen hat.

Das Motiv: Bescheiden. Eine altertümliche Bank im Sprühregen, angeschnitten und von hinten aufgenommen, irgendwo in Stuttgart. Tropfen hängen an der Lehne. Von rechts einfallende Sonnenstrahlen illuminieren den Regen zur abstrakten Gicht. Man spürt förmlich die Feuchtigkeit, die Kühle des Wassers, seine zum grafischen Muster stillgestellte Bewegung.

Entstanden ist die eindrucksvolle Aufnahme 1942. Im Frühjahr hatte der Siebzehnjährige eine Fotolehre in Esslingen begonnen. Dort kam man nur mit dem Zug hin. Geld für die Straßenbahn hat die Familie nicht. Das hieß jeden Morgen einen Fußmarsch von einer Dreiviertelstunde zum Stuttgarter Hauptbahnhof, abends das gleiche zurück. Und da, „auf dem Weg zum Bahnhof entstand mein später berühmtes Bild „Bank im Regen“, schreibt Häusser in seiner 2013 im Heidelberger Wunderhorn-Verlag erschienen Autobiografie „Schwarz und Weiß“. Seit 2004 beherbergt das an den Reiss-Engelhorn-Museen angesiedelte Forum Internationale Photographie den Nachlass des Fotografen Robert Häusser (1924 bis 2013), ein vom Leiter Claude W. Sui professionell betreutes und bewachtes Schatzhaus.

Ein Häusser vor Häusser, der schon ein echter Häusser ist

Die „Bank“ ist dann zu Recht berühmt geworden. Es ist kein typischer Häusser – auf den ersten Blick. Keiner, der das reife Werk des Fotografen kennt, würde hier spontan seinen Namen drunterschreiben wollen. Der zweite Blick sagt aber etwas ganz anderes. Dieser Häusser vor Häusser ist durchaus schon ein echter Häusser, ist früher Ausdruck seines abwartenden Blicks, der genau weiß, wann ein Foto gemacht werden muss. „Heute riecht es nach Bildern“ heißt es im „Moortagebuch“, das eines von Häussers schönsten Fotobüchern geworden ist (2009, zu einer Ausstellung in den Reiss-Engelhorn-Museen).

Der Sinn fürs Mysteriöse

Auch die für den Meister des „Mythischen Realismus“ charakteristische mysteriöse und immer etwas melancholisch gefärbte Stimmung ist im Ansatz da, die Konzentration auf das Wesentliche, das streng Durchkomponierte und die untrügliche Witterung für die vermeintlich „kleinen, stillen Dinge“, die in seinen „fotografischen Bildern“ (Häusser) zu großen und wichtigen geadelt werden. „Jedes Kunstwerk ist eine Abstraktion“, auch der Satz stammt von Robert Häusser. Künstler, das lernen wir von der „Bank im Regen“, Künstler also ist ein dazu Berufener von Anfang an.

