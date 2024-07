Der FC Arminia Ludwigshafen hat sich von Murat Celik, dem 51-jährigen Trainer der über Umwegen noch in der A-Klasse Rhein-Pfalz gebliebenen zweiten Garnitur, getrennt. Für ihn übernimmt Marco Dybowski das Amt.

Bis zum Schluss hatte man beim FCA gehofft, von Entwicklungen in der Bezirksliga und der A-Klasse zu profitieren. Als der Abstieg des SV Obersülzen in die A-Klasse feststand und zudem der SC Bobenheim-Roxheim den Bezirksliga-Aufstieg verpasste, schien es amtlich zu sein, dass die Rheingönheimer nach 16 Jahren Zugehörigkeit zur A-Klasse Rhein-Pfalz in die B-Klasse absteigen müssen.

Doch der FCA , der in den vergangenen Jahren mehrfach in erster Linie deshalb in der Liga blieb, weil immer wieder Akteure aus dem Oberligakader aushalfen, hatte Glück. Weil die SG Edigheim ihr Team zurückzog, zählt sie zu den Absteigern der Saison 2023/24. Und da nicht mehr als sechs Mannschaften die Spielklasse verlassen müssen, bleibt die Arminia als eigentlich bester Absteiger in der Liga.

Unzufrieden mit Training

„Eine Gruppe von Akteuren, teilweise aus dem Spielerrat, ist zu uns gekommen und hat ihre Unzufriedenheit mit dem Training ausgedrückt. Sie haben gesagt, dass sie wechseln wollen, wenn sich nichts ändert“, sagt Vorsitzender Alfred Schaar. Der Verein habe schnell reagieren müssen, um keine Zeit zu verlieren. Zudem sei man selbst der Ansicht gewesen, dass Celik nach vier Jahren das Team nicht mehr so erreicht wie zu Beginn seiner Amtszeit als Übungsleiter. „Wir wollten auch einen Neuanfang, der unbedingt notwendig ist“, erklärt der Vereinschef.

Celik, dem die grenzenlose Enttäuschung anzumerken ist, bedauert die Entwicklung. „Ich habe mich immer schützend vor die Mannschaft gestellt. Ich hätte mir gewünscht, dass dies von den Akteuren offener kommuniziert worden wäre“, betont Celik, dem der Verein viel bedeutet und der immer viel Herzblut eingebracht hat. Er habe den Job 2020 übernommen, um der Arminia zu helfen. Der ehemalige Vorsitzende sieht die Initiatoren seiner Ablösung in einer Gruppe Spieler, die wenig da waren. Sechs, sieben Akteure hätten ihn nach dem Vollzug der Trennung angerufen, sich bedankt und verdeutlicht, dass es kein Votum der Mannschaft, sondern von einzelnen gewesen sei. „Ich weiß aber wie der Fußball funktioniert. Wir sind Tabellen-13. geworden und haben 45 Punkten geholt, wären aber abgestiegen. Und da steht der Trainer in der Verantwortung. Deswegen kann ich den Schritt von Vereinsseite aus nachvollziehen. Sie wollen etwas anderes probieren“, sagt Celik.

Dreiköpfiges Trainerteam

Nachfolger Marco Dybowski soll Kopf eines Trainerteams sein, dem Joschi Imhof und Nils Kohlgrüber angehören werden. Spielleiter bleibt Frank Schmidt. Unabhängig vom Wechsel auf der Trainerposition muss der FCA künftig dafür sorgen, dass die „Zweite“ unabhängiger vom Oberligakader agiert. Diese Mannschaft braucht mehr denn je ein eigenes Gesicht.

Der 51-jährige Celik wird dem Verein nicht den Rücken kehren, zukünftig aber seltener auf dem Sportgelände anzutreffen sein. Der Grund: Sein bald 13 Jahre alt werdenden Sohn Kenan wechselt in die U14 des FC Speyer 09. Sein Vater wird ihn zum Training fahren und bei den Spielen zuschauen. Eine mögliche Terminkollision mit dem Training des FC Arminia II ist nun nicht mehr relevant.