Die Apostelkirche im Hemshof ist die älteste Ludwigshafener Stadtkirche. Der Backsteinbau ist in die Jahre gekommen und muss nun saniert werden. Dafür wird gerade ein Konzept erarbeitet. Für Bedürftige soll das Gotteshaus aber weiterhin täglich eine Anlaufstelle bleiben.

Dicke Erbsensuppe mit viel Fleisch gibt es. Neben dem hoch aufragenden Turm der Apostelkirche im Ludwigshafener Hemshof wirken die Menschen, die hier Schlange stehen, klein. Doch sie stehen in der Jona-Kirchengemeinde im Mittelpunkt der Arbeit. An vielen von ihnen, aber auch an der Kirche hat die Zeit Spuren hinterlassen. Einige der Gäste benötigen einen Stock oder Rollator, manche brauchen einen Rollstuhl. Ein Lift soll ihnen – wenn die Pandemie vorüber ist – den Weg in den Berta-Steinbrenner-Saal im ersten Stock des Gemeindehauses erleichtern.

Turm und Fassade der Backsteinkirche brauchen nach der letzten Renovierung Anfang der 1990er-Jahre ebenfalls Unterstützung. Der berühmte Berliner Architekt Johannes Otzen entwarf die Pläne für die älteste Ludwigshafener Stadtkirche, deren Bau von 1892 bis 1894 dauerte. Jetzt ist die Wormser Firma Hamm Architektur und Denkmalpflege damit beauftragt, ein Konzept für die Erneuerung der Apostelkirche und der Gebäude um sie herum zu erstellen.

617 Plätze im Kirchenschiff

„Im Archiv der Kirche gibt es noch Original-Bauzeichnungen von Otzen. Die zeigen, was für ein guter Konstrukteur er war“, schwärmt Architekt Jürgen Hamm. Otzen hat mit der Apostelkirche eine Gruppenkirche entworfen, die sich ins Stadtgefüge einbindet. Nicht nur ein Kirchenschiff mit 617 Sitzplätzen, sondern auch das künftige Diakonissen- und Vereinshaus hatte der Berliner Stararchitekt der Kaiserzeit als Erweiterungsanbau an die Kirche gleich mitgeplant.

Das Konzept hat sich bewährt. Heute finden viele Menschen aus Ludwigshafen und der Metropolregion hierher, um etwas Warmes zu essen zu bekommen, andere wegen der Gemeinschaft oder weil sie sonst keine Anlaufstelle am Tag haben. Auch eine Sozialstation und ein Kindergarten haben in dem großen Gebäudekomplex in der Rohrlachstraße Platz. „Wir haben die Aufgabe, die Idee weiter zu führen, in die nächste Generation zu tragen“, erklärt Hamm.

Nächstenliebe und Barmherzigkeit

„Bei der Apostelkirche ging es nie nur darum, eine schöne Kirche zu bauen, sondern den Zusammenhang mit dem Leben der Menschen herzustellen. Der Aufzug steht für mich für Teilhabe und Integration, also ,gebaute’ Nächstenliebe und Barmherzigkeit – ganz im Sinne der Inschrift am Gemeindehaus: Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen (Mt 5,7)“, meint Dekanin Barbara Kohlstruck.

„Für mich ist die Sanierung der Fassade der Apostelkirche vor allem darum wichtig, weil so gewährleistet werden kann, dass das, was wir hinter der Fassade für Menschen dieser Stadt anbieten, auch weiterhin möglich bleibt. Die Apostelkirche ist für mich wie ein Zeigefinger in der Silhouette von Ludwigshafen. Ein Finger, der auf die Wunden der Menschen unserer Stadt hinweist“, findet Pfarrerin Kerstin Bartels.

Fünf bis zehn Jahre eingeplant

Ein Jahr lang werden Experten unterschiedlicher Fachrichtungen unter der Regie der Firma Hamm Proben nehmen, das Gestein, die Verarbeitung, die Verglasung und die Wasserführung untersuchen. Auf dieser Basis wird die Firma Hamm dann das Renovierungskonzept erstellen. Alleine diese Vorbereitungsarbeiten kosten voraussichtlich 100.000 Euro, der Lift 150.000 Euro. Die folgenden Arbeiten werden dann voraussichtlich fünf bis zehn Jahre dauern, die Kosten muss man erst ermitteln. Beim Auftreiben des Geldes will auch der CDU-Bundestagsabgeordnete Torbjörn Kartes helfen. Schönheit und Funktionalität der Gebäude wollen alle Beteiligten wieder auf die Höhe der Zeit bringen.

Doch die Geschichte will Hamm trotzdem bewahren: „Die Rückseite ist rußig patiniert. Das werden wir nicht entfernen“, erklärt er. Kreuze und Blütenmuster aus Sandstein schmücken die Fassade auf der Vorderseite. Anders als der Backstein, den Otzen wegen des Industrierußes der Stadt als Baumaterial gewählt hat, hat der Sandstein die Abgase im Laufe der Jahrzehnte nicht so gut überstanden. Doch so viel Schönheit war für Otzen, der auf dem Höhepunkt des Historismus als virtuoser Neugotiker galt, trotz der zu erwartenden Probleme wohl unerlässlich. „Faszination von Person, Ort und Aufgabe“, beschreibt Hamm seine Gefühle im Angesicht des Projekts.

60 Gäste pro Tag

In der Kirche ist hinter dem Altar ein Relief vom letzten Abendmahl zu sehen. Brot und Wein teilen Jesus und seine Jünger. „Brot gibt es in der Suppenküche genug, man kann sich immer satt essen“, erklärt Rolf Müller, der an einem sonnigen Vormittag die kühle Kirche hütet. Während der Renovierung wird die Suppenküche wie seit über 25 Jahren an jedem Werktag an bis zu 60 Gäste täglich heißen Eintopf und Kaffee, Brot und süße Bäckerteilchen ausgeben. Wein gibt es – anders als für Jesus und seine Jünger – in der Suppenküche allerdings nicht.

Die Geschichte der Apostelkirche ist in dem Buch „Betreuen, Bekehren, Beteiligen – Kirche, Vereinskultur und kirchliche Gebäude in Ludwigshafen am Rhein 1855-1945“ von dem ehemaligen Hemshofpfarrer Stefan Bauer nachzulesen.