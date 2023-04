Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Spielgemeinschaft (SG) Maudach, die in der Fußball-A-Klasse Rhein-Pfalz Süd spielt, gibt es in der dritten Saison. Der Zusammenschluss von Alemannia und SV bei den Erwachsenen, vor Jahren noch undenkbar, scheint zu funktionieren. Die SG ist mit zwei Mannschaften am Start, das Reserveteam spielt in der B-Klasse.

Nach zwei Jahren im gehobenen Mittelfeld läuft es in dieser Spielzeit bei den Maudachern noch nicht rund. In der acht Team umfassenden Staffel belegt die SG den siebten Platz, hat allerdings noch eine