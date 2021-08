Um den Ebertpark herum wird der Begrenzungszaun erneuert. An einigen Stellen ist dies bereits geschehen. Statt dem alten Maschendrahtzaun steht hier nun ein massiverer Metallzaun. Das Anwohnerpaar Irene und Günter Tiefensee ist bei seinem Spaziergang erschrocken über den „monströsen“ Anblick.

„Als wir letzte Woche die Kopernikusstraße entlang gegangen sind, haben wir gesehen, was da inzwischen für ein Zaun steht. Da war vorher ein Maschendrahtzaun. Jetzt schauen Sie sich dieses Monstrum an“, äußern sich die Tiefensees ziemlich entsetzt über den nach ihrer Meinung „fürchterlichen Anblick“. Der neue Metallzaun sei höher als der alte und wirke abschreckend. Der 80-jährige Rentner fragt sich, was hier für viel Geld abgeschirmt werden soll und ob diese Aufrüstung wirklich nötig war. Es gebe einen freien Zugang zum Park, wozu also so ein Zaun – rätselte er und hakte per E-Mail bei der Stadtverwaltung nach.

Einheitliche Höhe

Sein Anliegen landete letztlich bei Gabriele Bindert, zuständige Leiterin für Grünflächen des Wirtschaftsbetriebs (WBL). In ihrer Antwort ließ sie wissen, dass der Maschendrahtzaun an einigen Stellen defekt gewesen sei und dort ersetzt werden musste. Auf eine Höhe von zwei Metern habe man sich vor Jahren festgelegt und damit am Kinderspielplatz in der Pettenkoferstraße begonnen. Dem WBL sei ein einheitliches Erscheinungsbild wichtig sowie der Schutz des Ebertparks hinsichtlich des Übersteigens des Zauns, sagte Bindert. Es passiere immer mal wieder Unvorhergesehenes, wie in diesem Jahr mit einem Reh, das dort im Park unterwegs war. „Da sind wir froh um den Schutz.“

Bei dem Anwohnerpaar löste dies erst recht Sorgen über das künftige Erscheinungsbild an der stärker frequentierten Hauptzugangsseite aus. Weshalb Günter Tiefensee an die RHEINPFALZ schrieb. An der Erzbergerstraße verlaufe schließlich ein Geh- und Radweg direkt am Park entlang, meint der RHEINPFALZ-Leser, der sich früher auch im Förderkreis des Parks engagierte.

Schutz für Tiergehege und Pflanzanlagen

Über die Nachfrage der RHEINPFALZ zeigt sich Bindert etwas verwundert. Der Zaun in der Kopernikusstraße stehe seit 2019, bisher habe sich noch niemand beschwert. Es gebe ihn auch bereits an der Stern- und Pettenkoferstraße. „Wir wollen den Ebertpark schützen. Er ist unser Schmuckstück, unser Edelstein“, betont die Leiterin des Grünflächenbereichs. Es gebe hier schützenswerte Tiergehege und Schmuckanlagen. Eine Zaunhöhe von zwei Metern sei da besser als nur 1,60 Meter. „Einen Maschendrahtzaun kann zudem jeder aufmachen“, erinnerte sie an die jüngsten Vorfälle im Wildpark Rheingönheim, wo Unbekannte Zäune aufschnitten und Tiere entliefen.

Der neue Zaun werde nach und nach dort eingebaut, wo der alte kaputtgehe. Entlang der Erzbergerstraße sei dies noch nicht nötig gewesen. Verwendet werde die günstigste Variante eines Stabgitterzauns, der eine höhere Lebensdauer als ein Maschendrahtzaun habe, entgegnet Bindert dem Vorwurf, es werde nicht sparsam gewirtschaftet. Die Anregung, das Erscheinungsbild des neuen Zauns zu verschönern, wolle sie gerne aufgreifen. Wenn Corona es zulasse, könnte im September eine Freiwilligen-Aktion starten, um Rankpflanzen am Zaun zu setzen. Der Anblick im Sommer, wenn die Blätter des Gebüschs durch das Gitter gewachsen sind, werde ohnehin ein anderer sein.