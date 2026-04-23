Der WSV Vorwärts Ludwigshafen will in seinem letzten Saisonheimspiel einen Zuschauerrekord aufstellen. Die Aktion hat vor allem einen karitativen Zweck.

Zum letzten Heimspiel des WSV Vorwärts Ludwigshafen soll das Hallenbad Süd aus allen Nähten platzen. Dem letzten Zuschauerrekordspiel im Jahr 2022 wohnten 204 Zuschauer bei. Darauf hofft der WSV-Vorsitzende Uwe Dessloch auch am Samstag. Zu Gast ist der VfB Friedberg.

Der sportliche Wert der Begegnung ist überschaubar. Für die Gastgeber steht bereits die Vizemeisterschaft fest. Friedberg könnte sich noch auf den dritten Platz schieben. Meister ist der SV Weiden. Trotzdem gibt es gute Gründe für einen Besuch bei den Wasserballern. Immerhin wertet Dessloch bereits die Vizemeisterschaft – die zweite nach der Saison 2021/22 –, damals sogar noch ein bisschen knapper, als „riesigen Erfolg“ für den Verein und die von Andreas und Oliver Görge betreute Mannschaft. Das letzte Saisonspiel sei daher noch einmal die Gelegenheit, sich für eine überragende Runde zu bedanken. „Und ich bin sicher, dass die Jungs noch einmal ein gutes Spiel abliefern wollen.“

Kinderzentrum unterstützen

Dafür hat sich der WSV Vorwärts auch im Begleitprogramm einiges einfallen lassen, kündigte Dessloch an, ohne dabei zu sehr in die Tiefe zu gehen. Es gebe aber genügend Gründe, am Samstag rechtzeitig im Bad zu sein, bei über 200 Besuchern wird es kuschelig eng. Ausnahmsweise erhebt der WSV dafür sogar Eintritt: Mit den Einnahmen aus dem Rekordspiel – Eintritt und Getränkeverkauf, will der Verein im Anschluss den Förderverein des Kinderzentrums Ludwigshafen unterstützen.

Und die Aussichten werden noch besser. „Die Truppe bleibt so zusammen. Dazu bauen wir wieder einige unserer Jugendspieler ein. Wir sind für die nächste Saison gerüstet.“ Und vielleicht gibt es beim nächsten Zuschauerrekordspiel sogar noch ein bisschen mehr zu feiern. Im Fokus sollte jetzt aber erst einmal das Spiel gegen den VfB Friedberg stehen. Spielbeginn ist um 18.30 Uhr, das Bad öffnet um 17.30 Uhr für Zuschauer.