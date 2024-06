Das Kinderturnen boomt. Auch dank neuen Konzepten. Der VfL Neuhofen richtet einen Wettkampf nach dem Konzept Turn10 aus und sammelt Erfahrungen.

Andrea Froese kommt an diesem Vormittag kaum zur Ruhe. Aber das stört die Übungsleiterin nicht. Denn sie ist gerne im Kreise der Kleinsten. Sie hat ein großes Herz für das Kinderturnen – auch weit weg vom Leistungssport. Sie freut sich, wenn die Kinder sich bewegen, ihre sportliche Kreativität zeigen und mit viel Freude und Spaß bei der Sache sind. Zusammen mit Silvia Wurmehl betreut sie beim VfL Neuhofen fast 70 Mädchen beim Kinderturnen.

Das ist auch an diesem Vormittag so, als der VfL Neuhofen erstmals im Turngau Rhein-Limburg die neue Form im Geräteturnen, das Turn10-Programm, in einem Mannschaftswettkampf ausrichtet. Vier Vereine mit insgesamt 16 Mannschaften von jeweils vier bis sieben Kindern haben sich angemeldet. Neben dem örtlichen Ausrichter sind auch die TG Rheingönheim, der TV Frankenthal und der TV Bad Dürkheim vertreten. So gingen über 120 Kinder, meist Mädchen im Alter von drei bis 18 Jahren, an die fünf Geräte.

Für jeden etwas dabei

Gerade steht der Wettbewerb am Reck an. Die Riege der VfL Neuhofen sitzt auf der Bank, ehe jede einzelne Turnerin zur Ausführung der Übung aufgerufen wird. Silvia Wurmehl beobachtet die Übungen, gibt aber keine Anweisungen, sondern applaudiert nach jeder Übung ihren Turnerinnen zu. Jede Turnerin hat diesmal die Übungen aus dem Elementkatalog selbst zusammengestellt. Dieser gliedert sich in eine Basis- und Oberstufe und beinhaltet jeweils zehn Übungen. Diese reichen vom Sprung in den Stütz, der freien Felge bis hin zum Salto rückwärts. „Es ist für jeden etwas dabei. Ich habe Mädchen, die sind erst sechs Monate dabei, aber sie haben jetzt die Möglichkeit, auch ihr Können zu zeigen“, erklärt Yvonne Kempf.

Nicht anders ist es bei den übrigen Geräten wie am Boden, Schwebebalken, Barren und Minitrampolin. Auch wenn es sich diesmal um einen Mannschaftswettkampf handelt, steht das Ergebnis jeder einzelnen Übung nicht im Vordergrund. Zumindest betont dies Yvonne Kempf ( Frankenthal), die Fachwartin Kinderturnen im Pfälzischen Turnerbund. Das neue Konzept, das bereits erfolgreich in Österreich umgesetzt wird und das der Deutschen Turnerbund (DTB) mit seinen Regionalverbänden jetzt eingeführt hat, setzt noch stärker als je zuvor auf den breitensportlichen Aspekten im Turnen.

Zehn Elemente

Herzstück ist der Katalog mit zehn Elementen je Gerät, die jede Turnerin nach ihrem Können und ihrer Leistungsfähigkeit selbst zusammenstellen und vorturnen kann. Das Erfüllen eines Elementes wird von den Wertungsrichtern mit einem Punkt belohnt. Es ist die sogenannte A-Note. Unberücksichtigt bleibt zunächst die Art und Weise der Ausführung. Diese wird gesondert mit einer B-Note ebenfalls bis zur Höchstnote von zehn Punkten bewertet. „Maximal können für jede Übung 20 Punkte vergeben werden“, sagt Kempf. Gleichzeitig betont sie die Bedeutung der neuen Wettkampfform für den Breitensport. „Bisher gab es nur Bestenkämpfe und Meisterschaften, jetzt haben wir einen Modus, in dem einfach jeder sein Können vom Anfänger bis zum Fortgeschrittenen zeigen kann“, erläutert Kempf. Auch muss nicht jede Turnerin alle fünf Geräte vorturnen. „Bei einem Mannschaftswettkampf müssen je Gerät vier Kinder an den Start gehen, sodass dann andere in der Mannschaft pausieren können“, so Kempf „Wir wollen die Breite im Turnen einsammeln, aber auch ausbauen“.

Kempf erinnert ebenso wie Froese an die Zeit während der Pandemie, als kaum noch jemand den Weg zum Turnen gefunden habe. „Da waren anfänglich gerade mal drei Mädchen in der Halle“, erzählt sie. Inzwischen hat sich die Situation deutlich verändert. Der Boom beim Kinderturnen, oder besser Mädchenturnen hält weiter an. Und der eine oder andere Verein hat bereits seine Grenzen erreicht. „Wir können kaum noch jemanden aufnehmen, da wir keine weiteren Hallenkapazitäten haben“, erklärt Froese. Allein 42 Kinder des VfL Neuhofen haben diesmal am Wettkampf teilgenommen. Und fast 70 sind derzeit in den Übungsstunden dabei. Dabei fährt die junge Mutter einmal in der Woche sogar ins Landesleistungszentrum nach Oppau. Nicht um die Besten zusätzlich zu fördern, sondern weil die Kapazitäten erschöpft sind. Turnen scheint zumindest bei den Mädchen mit dem neuen Konzept Turnen10 wieder mehr an Beliebtheit zu gewinnen. Und auch die Fachwartin bestätigt dies. „Ich bin positiv überrascht, wie das neue Konzept angenommen wird“, sagte Kempf, während Froese besonders die individuelle Kreativität bei den einzelnen Übungen hervorhebt.