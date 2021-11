Während der TTC Oggersheim sein Tischtennismatch in der Verbandsoberliga gegen Saarbrücken gewonnen hat, musste der TTC Oppau gegen den gleichen Gegner eine Niederlage hinnehmen. In der Zweiten Pfalzliga bezwang der TTV Mutterstadt II den TTC Oppau II. Oggersheim II hat indessen den ersten Saisonzähler abgegeben.

„Wir sind weiterhin auf der Überholspur“, freute sich Lothar Mayer über den vierten Sieg des TTC Oggersheim im vierten Spiel der Verbandsoberliga Saarpfalz. „Jeder in der Mannschaft war motiviert und hat alles gegeben“, lobte der Vorsitzende das Team nach dem souveränen 9:3-Erfolg gegen den SV Saar 05 Saarbrücken. Lediglich Pascal Naumann war für den TTC im Einzel unbezwingbar. „Der ehemalige Zweitligaspieler war schon eine echte Hausnummer und unfassbar stark“, sagte Mayer beeindruckt.

Bereits einen Tag zuvor unterlag der TTC Oppau den Saarbrückern mit 3:9. Schnell gingen die Gäste aus dem Saarland 5:0 in Führung, bevor Marco Buchert und Alexander Michailidis die ersten Erfolge einfuhren. Im Anschluss gelang jedoch lediglich Conrad Spanaus ein weiterer Punktgewinn.

Erster Punktverlust für TTC Oggersheim II

Im Lokalderby der Zweiten Pfalzliga bezwang der TTV Mutterstadt II den TTC Oppau II mit 9:6. „Wir konnten erstmals in dieser Saison in Bestbesetzung antreten“, hob Benjamin Höll einen entscheidenden Faktor für den Mutterstadter Sieg hervor. „Wir hatten außerdem die Doppel umgestellt und sind mit 2:1 gut ins Spiel gestartet“, erklärte der 30-Jährige weiter. Auch im ersten Einzel behielt Höll die Oberhand über Tadeusz Kurek. Anschließend glichen Fabian Bebensee und Stefan Kirrstetter aus, doch Marcel Ludwig und Christian Maisel stellten den alten Abstand umgehend wieder her. Dieser Vorsprung hielt bis zum 8:6, ehe Moritz Först den Matchball zum 9:6-Endstand verwandelte.

Durch das 8:8-Remis beim TTC Germersheim II ist die Siegesserie des TTC Oggersheim II im sechsten Spiel gerissen. Dabei hatten die Gäste bereits 8:4 geführt. „Es ist uns leider nicht gelungen, den Sack zuzumachen. Aber manchmal gibt es solche Tage, da läuft es irgendwann nicht mehr so richtig“, bedauerte Lothar Mayer den Bruch im Oggersheimer Spiel.